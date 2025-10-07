LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Erdogan uron Putinin për ditëlindjen e 73-të: Iniciativat diplomatike duhet të marrin vrull për paqen

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 17:59
Bota

Erdogan uron Putinin për ditëlindjen e 73-të: Iniciativat

Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan, zhvilloi një bisedë telefonike ditën e sotme, e martë (7 tetor), me presidentin rus Vladimir Putin.

Gjatë komunikimit, dy liderët diskutuan për çështje dypalëshe dhe zhvillime të rëndësishme ndërkombëtare, përfshirë situatën në Gazë dhe luftën në Ukrainë.

Me këtë rast, Erdogan i uroi Putinit ditëlindjen e 73-të, duke shprehur respektin dhe urimet e tij.

Presidenti turk theksoi se Turqia po punon për arritjen e një armëpushimi në Rripin e Gazës, si dhe për lejimin e ndihmave humanitare në zonat e prekura nga lufta.

Sa i përket konfliktit në Ukrainë, Erdogan deklaroi se iniciativat diplomatike duhet të marrin vrull, në mënyrë që të arrihet një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme mes Ukrainës dhe Rusisë. Ai shtoi se Turqia do të vazhdojë përpjekjet në drejtim të paqes.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion