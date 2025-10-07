Selena Gomez mbështet Taylor Swift për albumin e ri dhe zbulon momente nga dasma e saj me Benny Blanco
Me rastin e publikimit të albumit të ri të Taylor Swift, me titull “The Life of a Showgirl”, Selena Gomez ka bërë një postim prekës në rrjetet sociale për të mbështetur mikeshën e saj të ngushtë.
Këto ditë kanë qenë të rëndësishme për të dyja, pasi Selena u martua me partnerin e saj, Benny Blanco, ndërsa Taylor publikoi albumin e ri, i cili i është dedikuar të dashurit të saj, Travis Kelce.
Në postimin e saj në Instagram, Selena vendosi të lidhë të dyja ngjarjet, duke shprehur dashurinë dhe mirënjohjen për mikeshën e saj shumëvjeçare. Ajo ndau një video nga përgatitjet e saj për ditën e dasmës, ku shihet dikush duke rregulluar vellon e saj, ndërsa pranë saj ndodhet Taylor Swift.
Selena publikoi edhe disa momente të tjera të përbashkëta nga dita e dasmës dhe në përshkrimin që shoqëronte fotot dhe videon, shkroi:
“Në nder të Showgirl-it… E bekuar që të kam pranë thuajse 20 vite më pas, aligator! Të dua përgjithmonë dhe gjithmonë.”
Me këtë postim të ndjerë, Selena jo vetëm që ndau një copëz intime nga dasma e saj, por tregoi edhe njëherë forcën e miqësisë së saj me Taylor Swift, një lidhje që i ka rezistuar viteve dhe famës.