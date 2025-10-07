LEXO PA REKLAMA!

Studioi për histori, por nuk u diplomua/ Kush ishte Elvis Shkambi që ekzekutoi gjyqtarin brenda në sallë

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 17:40
Aktualitet
Studioi për histori, por nuk u diplomua/ Kush ishte Elvis Shkambi që

Elvis Shkambi, 30 vjeç, hyri dje i armatosur në sallën e gjyqit në Gjykatën e Apelit dhe zbrazi armën ndaj gjyqtarit Astrit Kalaja duke e lënë të vdekur, si dhe plagosi dy të tjerë.

Ngjarja tronditëse mori edhe jehonë ndërkombëtare, ndërsa vetë Shkambi, u shfaq sypatrembur pas vrasjes.

Pamjet nga kamerat e sigurisë treguan 30-vjeçarin teksa rrinte me duar në xhepa para gjykatës, dhe teksa policët po e kërkonin, ai ngriti duart duke iu thënë “jam unë”.

Një ditë pas arrestimit, xhaxhai i tij, në një deklaratë që do t’i kushtonte lirinë, tha se kush do e dënonte nipin, do të kishte të njëjtin fat si Astrit Kalaja.

Ai ndër të tjera tha se nuk ishte ai vrasësi, por shteti, se ‘ai ishte djalë i shkolluar me 16 vite’. Ai rezulton i regjistruar në programin “Histori” në vitet 2013-2014, por nuk është diplomuar.

