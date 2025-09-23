LEXO PA REKLAMA!

Erdogan thirrje për njohjen e shtetit të Palestinës: Lejoni hyrjen e ndihmave humanitare!

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 10:50
Bota

Erdogan thirrje për njohjen e shtetit të Palestinës: Lejoni

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan ka reaguar në lidhje me njohjen e shtetit të Palesitnës.

Përmes një postimi në rrjetin social “X” Erdogan foli në lidhje me Konferencën e Nivelit të Lartë mbi Zgjidhjen mes Francës dhe Arabisë Saudite.


Njohjen e Palestinës Erdogan e ka cilësuar si një akt që do të sjellë forcimin e pozicionit historik.

“Shpresoj që vendet që demonstrojnë guximin për të njohur Shtetin e Palestinës do ta konsolidojnë këtë pozicion historik me masa të vendosura, konkrete dhe parandaluese”, tha udhëheqësi turk.

Ndër të tjera, presidenti turk i ka bërë thirrje Izraelit të tërheq trupat e tij nga Gaza dhe duke theksuar nevojën për të vendosur “një armëpushim”.


Presidenti në deklaratën e tij ka mëshuar te çështja që duhet të sigurohet hyrja e ndihmës humanitare në Rripin e Gazës.

