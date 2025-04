E rëndë/ Përplaset avioni ku udhëtonin kongresmenët!

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në aeroportit kombëtar të Uashingtonit “Ronald Reagan”, ku një avion ku udhëtonin disa anëtarë të Kongresit, është përplasur me një avion tjetër.

Sipas BBC, një Bombardier CRJ 900 që operonte me Fluturimin 5490 të American Airlines nga Uashingtoni, D.C në Charleston, Karolina e Jugut, u përplas me krahun e një Embraer E175 që operonte me Fluturimin 4522 të American Airlines për në aeroportin JFK të Nju Jorkut.

Një person në bordin e helikopterit ka vdekur. Të paktën dy persona janë nxjerrë nga uji, por gjendja e tyre nuk dihet, tha Departamenti i Policisë së Nju Jorkut.

Ata nuk konfirmuan se sa njerëz ishin në bord, priten detaje të tjera.