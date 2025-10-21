E rëndë në Greqi,18-vjeçari mbyti nënën me peshqir dhe njoftoi policinë: Ejani se e vrava!
Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në zonën e Flamoulit të Trikalës, ku një i ri 18 vjeç ka telefonuar vetë Departamentin e Policisë dhe ka deklaruar se kishte vrarë nënën e tij.
Sipas informacioneve paraprake, i riu, i cili jetonte me të atin pas ndarjes së prindërve, dyshohet se e ka mbytur nënën e tij me një peshqir gjatë një konflikti ende të paqartë dhe më pas ka njoftuar autoritetet.
Policia ka ndërhyrë menjëherë dhe e ka arrestuar 18-vjeçarin, ndërkohë që trupi i pajetë i 54-vjeçares u gjet brenda banesës.
Në vendngjarje është thirrur një mjek ligjor, i cili do të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes.
Hetimet janë në vijim dhe autoritetet po punojnë për të zbardhur rrethanat që çuan në këtë krim të rëndë familjar, i cili ka shokuar komunitetin lokal.