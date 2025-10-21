LEXO PA REKLAMA!

Puthje dhe buqetë me lule, Mirlind Daku dhe Vesa Vllasaliu bëjnë publike lidhjen

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 12:38
Sport

I njohur si lojtari i fortë, i pathyeshëm dhe i padorëzuar në sulmion kuqezi, Mirlind Daku, këtë herë nën krahët e të dashurës së tij duket krejtësisht ndryshe, si nuk e kishim parë asnjëherë më parë.

Thashethemet kanë përfunduar vetëm disa orë më parë kur Influencerja e njohur Vesa Vllasaliu dhe futbollisti i Kombëtares Shqiptare, Mirlind Daku, kanë publikuar një foto të tyren bashkë duke u përqfuar. Lajmi u bë publik përmes një postimi të Vesës në rrjetet sociale, ku ajo ndau disa momente të afërta me partnerin e saj.

Në fotot e publikuara, çifti shfaqet duke shkëmbyer puthje, ndërsa në një tjetër postim Vesa ka treguar një buqetë me trëndafila të kuq, dhuratë nga Daku me rastin e përvjetorit të lidhjes së tyre. “Gëzuar përvjetorin”, ka shkruar ajo në mbishkrimin që shoqëronte foton romantike.

Puthje dhe buqetë me lule, Mirlind Daku dhe Vesa Vllasaliu bëjnë

Edhe pse deri më tani e kishin mbajtur marrëdhënien larg syve të publikut, prej muajsh janë përfolur për afërsinë mes tyre. Madje, Vesa është parë disa herë në tribunat e stadiumeve, duke përkrahur Dakun në ndeshje të rëndësishme.

