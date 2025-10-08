E Paimagjinueshme: 13-vjeçarja pezullohet nga shkolla për katër ditë, pasi mbante...
Një nënë është nervozuar pasi vajza e saj 13-vjeçare u pezullua për katër ditë nga shkolla, pas një shkeljeje “qesharake” të politikës së uniformave të shkollës.
Vajza e Rachel Dawson, Izobella Dawson, u dërgua në shtëpi për shkak se mbante “vathë të padukshëm” për të fshehur shpimet e veshëve.
Akademia Kirk Bark, në Barnsley të Anglisë, i konsideroi vathët si shkelje të politikës së saj “pa bizhuteri”.
Kjo pavarësisht pretendimit të Dawson se Izobella i ka mbajtur ato në shkollë që nga shtatori i vitit 2023. Nëna 42-vjeçare pretendon se stafi i kishte kontrolluar më parë veshët e saj dhe i kishte vënë re vathët pa problem.
Grindja filloi pasi Dawson mori një telefonatë nga shkolla duke thënë se Izobella do të pezullohej, pasi ajo refuzoi t’i nxirrte ato jashtë ose të merrte pjesë në izolim.
Pezullimi i saj fillimisht ishte për dy ditë, por u zgjat për dy ditë të tjera kur Izobella përsëri refuzoi t’i hiqte ato. Politika e uniformave të shkollës thotë: “Bizhuteritë nuk duhen mbajtur. Një orë dore është i vetmi përjashtim i lejueshëm (jo një orë inteligjente)”.
Dawson pretendon se më shumë se 90 nxënës janë vënë në izolim ose janë pezulluar nga shkolla për arsye të ngjashme brenda një jave, pas një ndryshimi në zbatimin e rregullave.