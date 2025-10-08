LEXO PA REKLAMA!

Altin Qato largohet nga posti, në krye të Rrugores emërohet... (EMRI)

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 18:31
Aktualitet

Altin Qato largohet nga posti, në krye të Rrugores emërohet...

Altin Qato, i cili mban postin e drejtorit të Policisë Rrugore prej 4 vitesh, pritet të largohet nga detyra.

Ndryshimet në Policinë e Shtetit pritet të zyrtarizohen në vijim.

Sipas të njëjtave informacione, Qato pritet të zëvendësohet nga Perlat Vatoci, i cili së fundmi ka mbajtur postin e Këshilltarit i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.

Vatoci më herët ka qenë drejtor në Drejtoritë e Policisë Kukës dhe Gjirokastër.

