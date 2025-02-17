LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 17 Shkurt 2025, 11:45
Bota

Dy dronë shkelin hapësirën ajrore të Moldavisë

Dy dronë shkelën hapësirën ajrore të Moldavisë mbrëmë pranë kufirit me Ukrainën, ka thënë qeveria.

Sipas mediave të huaja, Moldavia, e cila shtrihet midis Ukrainës dhe Rumanisë, anëtare të BE-së, ka parë ndërhyrje të përsëritura nga dronët rusë të vendosur në luftë.

Incidentet kanë shkaktuar një përgjigje të zemëruar nga autoritetet moldave.


Zëdhënësi i qeverisë, Daniel Voda nuk e identifikoi origjinën e dy dronëve të fundit, por tha se ndërhyrja ndodhi pak para orës 23:00 me orën lokale, pasi Ukraina raportoi se rajoni i saj jugor i Odesës pranë kufirit, ishte nën sulmin rus.

Në incidentet javën e kaluar, dy dronë kishin rënë në të njëjtën zonë pranë kufirit me Ukrainën dhe njëri prej tyre shpërtheu.

Presidentja e Moldavisë Maia Sandu, e cila akuzon Rusinë se po përpiqet të destabilizojë qeverinë e saj, tha se Moska po rrezikonte jetët e moldavëve.

Ambasadorit rus Oleg Ozerov, i thirrur në Ministrinë e Jashtme të Moldavisë javën e kaluar, iu shfaqën pjesë të dronëve, duke përfshirë nga ato që mbanin emrin Geran-2, përcaktimi rus i dronit Shahed të projektuar nga Irani. 

 

