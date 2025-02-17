“Po u dhatë votën, do shkrijnë SPAK-un”, Rama i përgjigjet komentuesit, mesazh opozitës: Nuk keni ç’i bëni...
Kreu i qeverisë ka vijuar ‘ritualin’ tashmë të rrjeteve sociale, ku në Facebook zgjedh që t’u përgjigjet komenteve të ndryshme të qytetarëve. Këtë të hënë ai iu përgjigj një komentuesi që i shkruante se në fillim populli ia dha votën se i besonte, por se në qeveri i kanë dalë të gjithë hajdutë, e se për këtë duhet që të japë dorëheqjen.
Kreu i qeverisë i përgjigjet kështu: Le t’i marrim pak me radhë i dashur Fredi, e para populli besimin e tregon me votë dhe ma ka dhënë besimin 9 herë, dhe do ma japë dhe për të 10 herë.
Sepse ky popull nuk mendon se duhet të jap dorëheqje që i hapa rrugën goditjeve ne nivele të larta që nuk kishte ndodhur kurrë, deri kur me PS udhëhoqëm reformën në drejtësi.
Dolën të gjithë hajdutë thua ti, por jo nuk janë kështu. Në tre mandate kam pasur 60 ministra dhe deri tani 2 ministra të mandatit të parë janë dënuar, një tjetër është në paraburgim, por jo i dënuar, dhe një tjetër ka marrë arratinë për t’i shpëtuar drejtësisë.
Nga njëra anë këto janë është pasqyrë e vullnetit të hekur politik të mos cënojë drejtësinë të bëjë punën e vet, nga ana tjetër hajdut quhet dikush që dënohet me prova dhje jo dikush që linçohet pa prova. E njëjta logjikë vlen dhe për nja 250 kryetar bashkie dhe deputetë gjatë këtyre viteve, disa të dënuar, por të thuash të dolën të gjithë hajdutë është thjeshtë t’i bashkohesh korit të blegërimava të kopesë politiko-mediatike.
Tani të vijmë te përgjegjësia, edhe në një familje le pastaj në një organizatë, parti, në një shtet të tërë, përgjegjësia ligjore është individuale, ndërsa përgjegjësi morale mbajnë për sesi reagojnë. Para se të bëhej reforma në drejtësi, ishte marrja në mbrojtje dhe pengim të hetimeve dhe linçim të njerëzve të drejtësisë. Ata që duan ta kthejnë përmbys reformën në drejtësi janë ende përballë nesh me përbetimin publik se në 11 maj do ta shkrijnë fare SPAK po u dhatë votën. Natyrisht nuk kanë për të marrë votën dhe SPAK nuk kanë çfarë t’i bëjnë fare.
Ne nuk bëjmë avokatinë e asnjë individi për rastin e tij konkret, por ka ardhur koha që të ngremë zërin për standardin demokratike të proceseve. Pavarësia e drejtësisë u arrit, për herë të parë në histori, ndërsa drejtësia europiane që duam për Shqipërinë 2030, është drejtësia ku pavarësia nuk mund të kthehet në shkelm ndaj standardit demokratike.
Pavarësi, profesionalizëm dhe garanci kushtetuese dhe ligjore për këdo që hetohet, por kurrsesi të poshtërohet në Pazar, të merret peng pa gjyq dhe të tërhiqet zvarrë ne kanalet e llumit mediat me nxitje dhe ushqim nga brenda burimeve të drejtësisë.