Droni nënujor i Ukrainës përfundon në Turqi, alarmohen ushtria dhe roja bregdetare
Natën e 30 shtatorit, peshkatarët turq gjetën një dron nënujor ukrainas të tipit Magura që doli në breg pranë qytetit të Trabzonit. Roja bregdetare dhe ushtria u njoftuan menjëherë për zbulimin dhe më pas sekuestruan dronin.
Për shkak të dyshimeve se një pajisje shpërthyese ndodhej ende brenda dronit, ushtria turke e transportoi atë në portin e Yoroz për ekzaminim të hollësishëm.
Në zonën më të gjerë ku u gjet droni, Roja Bregdetare kufizoi përkohësisht aksesin për civilët për shkak të kërcënimeve të mundshme të sigurisë.
Mediat turke publikuan foto të dronit, duke treguar dëmtime të vogla, veçanërisht në antenën e përdorur për telekomandën
Marina Ukrainase i përdor me sukses këto dronë detarë në operacionet kundër Flotës Ruse të Detit të Zi. Çdo dron i këtij lloji mund të mbajë deri në 300 kilogramë eksplozivë, mjaftueshëm për të dëmtuar rëndë anije të mëdha.
Megjithatë, ky nuk është incidenti i parë i tillë. Dronët detarë dhe ajrorë ukrainasë dhe rusë kanë lundruar ose janë rrëzuar edhe më parë në territorin turk.
Për shembull, në korrik 2024, një dron i improvizuar i paidentifikuar lundroi drejt bregdetit turk, ndërsa disa dronë rusë Orlan janë gjetur në tokën turke që nga fillimi i luftës./ A2 CNN