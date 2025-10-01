LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Në kërkim për plagosje, arrestohet 34- vjeçari. Një tjetër pas hekurave për…

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 13:33
Aktualitet

Në kërkim për plagosje, arrestohet 34- vjeçari. Një

Dy të rinj kanë rënë në prangat e policisë së Korçës, pasi ishin shpallur në kërkim për vepra të ndryshme panele.

Burime zyrtare bëjnë me dije se bëhet fjalë për shtetasin me inicialet O. A., 34 vjeç, i shpallur në kërkim më datë 18.09.2025, për veprën penale “Plagosja e lehtë me dashje”.


Po ashtu pas hekurave ra shtetasi me inicialet A. Sh., 32 vjeç, banues në Pogradec, i shpallur në kërkim më datë 25.09.2025, për veprën penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie”.

Në vijim të veprimeve, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve ndaj Personit referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për këtë shtetas.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion