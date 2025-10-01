Në kërkim për plagosje, arrestohet 34- vjeçari. Një tjetër pas hekurave për…
Dy të rinj kanë rënë në prangat e policisë së Korçës, pasi ishin shpallur në kërkim për vepra të ndryshme panele.
Burime zyrtare bëjnë me dije se bëhet fjalë për shtetasin me inicialet O. A., 34 vjeç, i shpallur në kërkim më datë 18.09.2025, për veprën penale “Plagosja e lehtë me dashje”.
Po ashtu pas hekurave ra shtetasi me inicialet A. Sh., 32 vjeç, banues në Pogradec, i shpallur në kërkim më datë 25.09.2025, për veprën penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie”.
Në vijim të veprimeve, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve ndaj Personit referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për këtë shtetas.