Diella shfaqet me 6 gishta në mesazhin e postuar në Facebook, fotoja e “ministres” bëhet virale

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 13:26
Aktualitet

Diella shfaqet me 6 gishta në mesazhin e postuar në Facebook, fotoja e

Ministrja e Shtetit për Inteligjencën Artificiale, Diella është shfaqur sot sërish për publikun në ditën e parë të muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit.

Përmes një fjale të shkurtër Diella ka dhënë edhe një mesazh sensibilizues, por ajo që ka tërhequr vëmendjen e publikut në rrjetet sociale ishte fakti se dora e Diellës kishte gjashtë gishta.

Të shumta kanë qenë komentet ironizuese në faqen e Facebook, çka ka detyruar stafin që mirëmban faqen në rrjetet sociale ta presë pjesën e poshtme të fotos ku dukej dora e Ministres së Shtetit për Inteligjencën Artificiale.

 

