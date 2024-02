“Do t’i jepja fund luftës për 24 orë”, Zelensky fton Trump në Ukrainë: Do ndryshojë mendje

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, në një intervistë të dhënë për median amerikane Fox News, i bëri thirrje Presidentit Biden dhe kandidatit kryesor republikan Donald Trump që të vizitojnë Ukrainën dhe të shohin në vijën e parë përmasat e tragjedive pas agresionit rus.

Intervista u zhvillua pranë vijës së frontit në Kharkiv, disa kilometra larg luftimeve. Zelensky u pyet edhe për deklaratën e bërë nga ish-presidenti i SHBA, Donald Trump i cili tha se nëse do të rizgjidhet në krye të SHBA-ve sërish, do t’i jepte fund për 24 orë luftës në Ukrainë.

Zelensky tha se nuk e kuptonte sesi një gjë e tillë mund të ndodhte duke u shprehur se ishte i gatshëm ta priste Trumpin në vijën e luftimeve për të marrë idetë e tij.

“Ai nuk mund ta zgjidhë këtë problem, këtë tragjedi me mua. Do ta pres ish-presidentin në vijën e frontit që t’i shpjegoj gjithçka dhe ai do të shpjegojë mendimet e tij, ndoshta ai ka disa ide. Nuk e di”- u shpreh Zelensky.

Por sipas presidentit ukrainas, Trump do të ndryshojë mendje kur të shohë frontin e luftimeve dhe do të bindet se Putin është armiku i vetëm.

‘’Trump do të shohë se çfarë po ndodh, dhe pas kësaj, unë mendoj se ai do të ndryshojë mendjen e tij dhe të gjithë e kuptuam se nuk ka dy anë të kësaj lufte: Ka vetëm një armik, dhe ky është pozicioni i Putinit. ”-këmbënguli Zelensky.