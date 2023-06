“Do të shtypeni si insekt”, Lukashenko zbardh bisedën me kreun e Wagner pas rebelimit

Presidenti i Bjellorusisë, Aleksandër Lukashenko ka zbuluar një pjesë të bisedës së tij me liderin e Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ai tha se e paralajmëroi Prigozhinin së nëse do të vazhdonte marshimin e trupave të tij drejt Moskës, do të shtypej si insekt nga ushtria ruse.

“Do të shtypeshit si një insekt që në mesin e rrugës”, i ka thënë Lukashneko Prigozhinit, sipas mediave shtetërore bjelloruse. Ndërsa Prigozhin besohet se i ka thënë “Ne duam drejtësi! Ata duan të na mbytin! Ne do të shkojmë në Moskë!”

“Për një kohë të gjatë u përpoqa ta bindja. Dhe në fund i thashë se ‘E di, mund të bësh çfarë të duash. Brigada jonë është gati për transferim në Moskë’”, është shprehur Lukashenko.