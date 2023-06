“Vetëm shante dhe bërtiste”, Lukashenko zbardh detaje nga bisedimet me Prigozhin: Më kërkoi falje por...

Presidenti i Bjellorusisë, Alexander Lukashenko ka zbardhur detaje nga bisedimet e zhvilluara me presidentin rus Vladimir Putin dhe liderin e Wagner, Yevgeny Prigozhin, pas pretendimeve se pati një rol të rëndësishëm në ndalimin e rebelimit të së shtunës.

Sipas deklaratës së Lukashenkos, të raportuar nga media shtetërore bjelloruse, udhëheqësi bjellorus foli me Putinin në telefon në orën 10:00 të mëngjesit me orën lokale të së shtunës në mëngjes për krizën në rritje në jug të Rusisë.

“Gjëja më e rrezikshme, siç e kuptoj unë, nuk është se si ishte situata, por si mund të rridhnin ngjarjet dhe pasojat e saj. Kuptova gjithashtu se Kremlini kishte marrë një vendim të ashpër – të shkatërronte Ëagner. I sugjerova Putinit të mos nxitonte. Le të flasim me Prigozhin, me komandantët e tij”– kujton Lukashenko rreth bisedave të hershme me liderin rus.

Lukashenko tha se Putini i tha më pas se Prigozhin se nuk do t’i përgjigjej telefonatave, kështu që ai u përpoq të gjente numra telefoni për të kontaktuar Prigozhin dhe “nga mesi i ditës, ne organizuam deri në tre kanale përmes të cilave mund të bisedonim me Rostovin”.

Në orën 11 të mëngjesit me orën lokale, Lukashenko tha se telefonoi themeluesin e Ëagner, Prigozhin, i cili “e priti menjëherë telefonatën“, dhe dukej euforik.

“Ne folëm për raundin e parë prej 30 minutash në një gjuhë të ashpër që përfshinte edhe të shara. Fjalë për fjalë. Kishte 10 herë më shumë fjalë sharje – i analizova më vonë – sesa fjalori normal. Sigurisht, ai kërkoi falje paraprakisht dhe filloi të më tregonte gjithçka duke përdorur këto fjalë të turpshme”, tha Lukashenko.