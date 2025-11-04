Cila është pasuria e ish-zëvendëspresidentit amerikan që vdiq në moshën 84 vjeçare?
Vdekja tragjike e ish-nënpresidentit të SHBA-së, Dick Cheney, në moshën 84- vjeçare shënon fundin e një epoke politike për Partinë Republikane.
Ndërsa homazhet dhe debatet rreth trajektores së tij zhvillohen në të gjithë vendin, shumë njerëz po reflektojnë jo vetëm mbi trashëgiminë e tij politike, por edhe mbi pasurinë e jashtëzakonshme që ai grumbulloi gjatë dekadave, duke përzier punët publike me investimet private, pasi ai ishte gjithashtu një biznesmen i suksesshëm.
Sipas ‘Celebrity Net Worth’ , pasuria neto e Cheney-t vlerësohej në 150 milionë dollarë në kohën e vdekjes së tij, duke e vendosur atë ndër politikanët më të pasur që kanë shërbyer ndonjëherë në radhët e larta të qeverisë amerikane.
Një karrierë midis fitimit dhe pushtetit
Jeta dhe karriera e Cheney-t përfaqësojnë një kryqëzim të politikës, biznesit dhe mbrojtjes. Pasi shërbeu si Shef i Shtabit të Shtëpisë së Bardhë, Kongresmen dhe më vonë si Sekretar i Mbrojtjes nën George HW Bush, ai u zhvendos në sektorin privat duke modifikuar të ardhmen e tij financiare.
Në vitin 1995, Cheney u bë Drejtor Ekzekutiv i Halliburton, një nga kompanitë më të mëdha të shërbimeve të fushave të naftës në botë. Gjatë mandatit të tij pesëvjeçar, thuhet se ai fitoi miliona falë pagës, bonuseve dhe opsioneve të aksioneve. Kur dha dorëheqjen në vitin 2000, ai kandidoi si zëvendëspresident i George W. Bush.
Koha e tij në Halliburton nuk ishte pa polemika, veçanërisht pasi kompania mori kontrata të mëdha nga qeveria amerikane gjatë Luftës në Irak , diçka që shkaktoi kritika shumë të mëdha si një shkak i mundshëm i një konflikti interesi për taksapaguesit amerikanë. Megjithatë, kjo ndikoi në pozicionin e Cheney-t midis elitës politike të Amerikës.
Shërbimi i tij publik dhe pasuria private
Pavarësisht dekadave të punës për poste publike, aftësia e Cheney-t për të lëvizur midis asaj sfere dhe sektorit privat është ajo që ia rriti vërtet të ardhurat. Zëvendëspresidenti i tij (2001-2009) erdhi gjatë një periudhe tranzicioni në historinë amerikane, të përcaktuar nga sulmet e 11 shtatorit dhe luftërat në Afganistan dhe Irak.
Kur u largua nga detyra, ai mbeti aktiv si autor, folës dhe komentator. Ai ishte bashkëshkrues i disa librave, përfshirë “ In My Time: A Personal and Political Memoir” dhe “Heart: An American Medical Odyssey” , të cilët përshkruan betejën e tij të gjatë me sëmundjet e zemrës . Këto sipërmarrje i shtuan burime të reja të ardhurash pasurisë së tij tashmë të konsiderueshme.
Vlerësim i vlerës neto prej 150 dollarësh
Vlerësimi i pasurisë neto të personazheve të famshëm prej 150 milionë dollarësh vjen nga të ardhurat e korporatave të Cheney-t, investimet, zotërimet e pasurive të paluajtshme, shitjet e librave dhe tarifat e fjalimeve.
Përpara se të merrte postin e zëvendëspresidentit, Cheney zbuloi se zotëronte aksione të Halliburton me vlerë më shumë se 18 milionë dollarë dhe kompensim të shtyrë me vlerë rreth 20 milionë dollarë. Këto asete u vendosën në një fond bamirësie gjatë kohës që ai ishte në detyrë, por pasuria e tij e akumuluar vazhdoi të rritej edhe pasi u largua nga Uashingtoni.