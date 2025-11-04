Zbuloni ilaçet që nuk duhet t’i kombinoni kurrë me kafenë, ja çfarë mund t’ju ndodhë
Për shumë njerëz, dita nuk fillon pa një gllënjkë kafe. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se pija e preferuar nuk duhet të konsumohet menjëherë pas marrjes së disa ilaçeve.
Kjo ndodh sepse kafeina mund të ndikojë në mënyrën se si trupi thith dhe përpunon substanca të caktuara aktive, duke rezultuar ose në një ulje të efektivitetit të ilaçit ose në një rritje të efekteve anësore.
Ndërveprimi kryesor është në mëlçi. Kafeina mund të përshpejtojë ose ngadalësojë metabolizmin e disa barnave. Edhe një vonesë e vogël kohore midis pilulës dhe kafesë mund të bëjë një ndryshim.
Ilaçe për ftohjen dhe gripin
Shumë ilaçe për ftohjet ose gripin përmbajnë kafeinë ose dekongjestantë, siç është pseudoefedrina. Kombinimi i tyre me kafe mund të çojë në mbistimulim të sistemit nervor, rrahje të shpejta të zemrës dhe rritje të presionit të gjakut.
Pseudoefedrina, ashtu si kafeina, vepron si stimulues në sistemin nervor qendror, kështu që kombinimi i tyre mund të përkeqësojë ankthin dhe stresin.
Qetësues dhimbjesh
E njëjta gjë vlen edhe për disa qetësues dhimbjesh , të cilët përveç përbërësit kryesor aktiv (p.sh. paracetamoli dhe ibuprofeni) përmbajnë edhe kafeinë për t’i dhënë pacientit një nxitje energjie.
Përveç kësaj, aciditeti i kafesë mund të irritojë stomakun, duke rritur rrezikun e gastritit ose ulçerës. Përveç kësaj, kafeina rrit prodhimin e acidit në stomak dhe relakson valvulën që ndan stomakun nga ezofagu, gjë që shpesh shkakton urth dhe refluks acid.
Siç dihet mirë, qetësuesit e dhimbjeve mund të jenë të fortë për stomakun. Në rast të konsumimit të tepërt të qetësuesve të dhimbjeve, kombinimi me kafeinën mund të çojë edhe në inflamacion serioz, siç është peritoniti.
Ilaçe për presionin e gjakut
Kafeina mund të zvogëlojë përthithjen e disa ilaçeve për hipertension , siç janë frenuesit e ACE-së, duke shtypur kështu veprimin e tyre. Si rezultat, rreziku i ngjarjeve kardiovaskulare dhe dëmtimit të organeve rritet.
Medikamente për tiroiden
Levotiroksina, një substancë që administrohet kryesisht për hipotiroidizëm, ka një kohë shumë specifike në të cilën duhet të konsumohet.
Studimet kanë treguar madje se pirja e kafesë shumë shpejt pas marrjes së levotiroksinës mund të zvogëlojë përthithjen e saj deri në 50%, që do të thotë se mund të përjetoni simptoma të hipotiroidizmit si lodhje, shtim në peshë dhe probleme me tretjen mund të përsëriten, edhe nëse jeni duke marrë ilaçet tuaja.
Rekomandimi nga ekspertët është i qartë: prisni të paktën 30 minuta pasi të keni marrë pilulën përpara se të pini kafe.
Antidepresantë
Disa antidepresivë, siç janë SSRI-të, metabolizohen nga të njëjtat enzima të mëlçisë si kafeina. Kjo do të thotë që trupi është i ngadalshëm në eliminimin e ilaçit ose kafeinës, duke rritur rrezikun e nervozizmit, pagjumësisë ose rrahjeve të shpejta të zemrës.
Në raste të rralla të konsumit të tepërt të kafesë, kombinimi mund të shkaktojë të ashtuquajturin sindromë serotonine, një gjendje e rrezikshme me simptoma të tilla si konfuzion, djersitje, dridhje dhe rrahje të shpejta të zemrës.
Medikamente për osteoporozën
Ilaçet alendronate dhe risedronate, të cilat forcojnë kockat, duhet të merren me stomak bosh. Kafeja mund të ndërhyjë në përthithjen e tyre, kështu që është më mirë të prisni të paktën 30 minuta para se ta pini filxhanin e mëngjesit.
Në të njëjtën kohë, kafeina duket se zvogëlon gradualisht përthithjen e kalciumit dhe vitaminës D, substanca thelbësore për shëndetin e kockave.