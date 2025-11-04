Dron mbi aeroportin e Brukselit, pezullohen fluturimet
Trafiku ajror në Aeroportin e Brukselit u ndal pak para orës 20:00 si masë sigurie pas një raportimi për dron. Kjo u njoftua nga Skeyes, autoriteti belg i kontrollit të trafikut ajror. Pak para orës 20:00, u raportua se një dron fluturonte mbi aeroport, shpjegoi zëdhënësi i Skeyes, Kurt Verëilligen, siç citohet nga agjencia Belga.
"Si masë paraprake, i gjithë trafiku ajror është pezulluar përkohësisht", shtoi ai.
Sipas Het Laatste Nieuës, disa fluturime me destinacion Zaventem u devijuan, veçanërisht në Aeroportin e Liège. Nieuësblad raporton se fluturimi i fundit u nis nga Aeroporti i Brukselit në orën 19:37, dhe fluturimi hyrës u ul në orën 19:46