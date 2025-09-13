Cfarë po ndodh? Rusia kryen stërvitje duke simuluar sulm me raketa ndaj Polonisë
Rusia ka simuluar kryerjen e një sulmi me raketa në territorin polak, si pjesë e stërvitjes së saj të përbashkët ushtarake në shkallë të gjerë me Bjellorusinë, e njohur si Zapad 2025.
Skenari i stërvitjes përfshinte përdorimin e sistemeve të raketave balistike Iskander të vendosura nga rajoni i Kaliningradit.
Sipas skenarit të stërvitjes, njësitë raketore ruse u zhvendosën në pozicionet e caktuara të lëshimit me objektivin për të kryer një sulm hakmarrës në përgjigje të asaj që u përshkrua si "agresion nga një shtet armik".
Vëzhguesit vunë re se lëshuesit e raketave ishin pozicionuar direkt në rrugët publike me raketa të ngritura, gati për të qëlluar, duke shkaktuar mbyllje rrugësh për të siguruar zonën.
Manovrat përfaqësojnë një provë taktike për vendosje të shpejtë dhe aftësi sulmuese kundër objektivave të mundshëm në territorin e NATO-s, veçanërisht Polonisë dhe shteteve baltike. Stërvitja u zhvillua në koordinim të ngushtë me forcat bjelloruse dhe është përshkruar nga vëzhguesit rajonalë si provokuese.
Analistët perëndimorë kanë paralajmëruar prej kohësh se ushtrimet Zapad shërbejnë si për funksione strategjike ashtu edhe për ato politike. Ato shihen jo vetëm si stërvitje për operacione luftarake në shkallë të gjerë, por edhe si mjete frikësimi që synojnë vendet fqinje.
Krahu lindor i NATO-s ka qenë gjithnjë e më i zëshëm në lidhje me kërcënimet që paraqet aktiviteti ushtarak i Rusisë pranë kufijve të Aleancës. Simulimi i lëshimit të raketave drejt Polonisë - një nga anëtarët kryesorë të NATO-s me pozicion të avancuar - ka të ngjarë të rrisë më tej thirrjet për forcimin e qëndrimit mbrojtës të Aleancës në rajon.
Moska ka pretenduar se stërvitjet janë të natyrës mbrojtëse. Megjithatë, vendimi për të provuar operacionet me raketa që synojnë një vend të NATO-s shënon një përshkallëzim si në retorikë ashtu edhe në përgatitjen për fushën e betejës.
Ndërsa stërvitja Zapad 2025 vazhdon, prania e sistemeve Iskander me kapacitet bërthamor në sytë e publikut shton shqetësimet në lidhje me përdorimin e demonstratave ushtarake nga Rusia si instrumente të presionit psikologjik. Zyrtarët e NATO-s nuk kanë komentuar publikisht mbi sulmin e simuluar, por më parë i kanë përshkruar aktivitete të ngjashme ruse si destabilizuese.
Kjo manovër provokuese vjen pas një incidenti të kohëve të fundit në të cilin 15 dronë rusë kaluan në hapësirën ajrore polake nga drejtimet e Bjellorusisë dhe Ukrainës. Pushtimi ndërkufitar i UAV-ve, i parë si shkelje e sovranitetit, rriti më tej tensionet në rajon dhe i shtoi kontekst zgjedhjes së Polonisë si objektiv të simuluar nga Rusia.