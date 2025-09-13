Sirena ALARMI në Poloni pas kërcënimit me dron, mbyllet aeroporti avionët luftarakë ngrihen në ajër
Autoritetet në Poloninë lindore, pranë kufirit me Ukrainën, shpallën gatishmëri të lartë të shtunën pasdite pas raportimeve për një kërcënim me dron, të dyshuar rus.
Avionë luftarakë u ngritën menjëherë për të reaguar ndaj kërcënimit, ndërsa Aeroporti i Lublinit u mbyll dhe sirenat e alarmit u aktivizuan në disa zona për të paralajmëruar banorët.
Incidenti ndodh në një kohë të tensionuar në rajon, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën për çdo rrezik të mëtejshëm.
Komanda operative e ushtrisë polake postoi në X të shtunën pasdite se sistemet e mbrojtjes ajrore dhe të zbulimit me bazë në tokë ishin në gatishmëri të lartë. Ajo theksoi se "këto veprime janë të natyrës parandaluese" dhe kishin për qëllim sigurimin e hapësirës ajrore të Polonisë dhe mbrojtjen e qytetarëve të vendit.
Ajo përmendi një kërcënim për sulme me dronë në rajonet e Ukrainës që kufizohen me Poloninë, por nuk dha menjëherë detaje të mëtejshme.
Kryeministri Donald Tusk njoftoi gjithashtu se “operacionet ajrore parandaluese” kishin filluar në hapësirën ajrore polake për shkak të kërcënimit që përbënin dronët rusë që vepronin mbi zonat e afërta të Ukrainës.
Agjencia Polake e Shërbimeve të Navigimit Ajror tha se Aeroporti i Lublinit ishte i mbyllur për trafikun ajror "për shkak të aktiviteteve të aviacionit ushtarak". Nuk specifikoi se sa kohë do të zgjaste kjo, por zëdhënësi i aeroportit, Piotr Jankowski, i tha agjencisë së lajmeve PAP se hapësira ajrore mbi aeroport ishte e mbyllur deri në orën 6 të mbrëmjes (16:00 GMT).
Rusia ka thënë se nuk e ka synuar Poloninë të mërkurën, dhe aleati i Moskës, Bjellorusia, tha se dronët humbën rrugën sepse ishin bllokuar. Por udhëheqësit evropianë kanë shprehur bindjen se inkursionet ishin një provokim i qëllimshëm nga Rusia.