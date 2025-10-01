LEXO PA REKLAMA!

Itali/ Avioni ushtarak bie brenda parkut kombëtar, vdesin 2 pilotët

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 14:03
Itali/ Avioni ushtarak bie brenda parkut kombëtar, vdesin 2 pilotët

Një avion i Forcave Ajrore Italiane u rrëzua të mërkurën brenda Parkut Kombëtar në komunën e Sabaudias, në provincën e Latinës, duke iu marrë jetën dy pilotëve.

Kërkimi për aeroplanin, i cili u zhduk nga radari, u krye me mbështetjen e një helikopteri zjarrfikës dhe një helikopteri të Forcave Ajrore Italiane.

Forcat Ajrore Italiane, në një deklaratë lidhur me aksidentin, thanë se avioni po kryente një mision stërvitjeje dhe se shkaqet e rrëzimit nuk ishin ende të qarta

 

