Tërmet i fuqishëm në Guatemala, ja sa ishte magnituda
Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 10:39
Bota
Një tërmet me magnitudë 5.9 ballë goditi rajonin bregdetar jugperëndimor të Guatemalës në orët e para të mëngjesit të dielën.
Ngjarja sizmike, e regjisttrua nga Instituti Gjeofizik i Shteteve të Bashkuara, afërsisht 101 kilometra në jug-jugperëndim të qytetit të Champerico, me një hipoqendër në një thellësi prej 9 kilometrash.
Sipas mediave lokale, aktualisht nuk ka raportime për dëme ose të lënduar.
Autoritetet po monitorojnë zonën për të vlerësuar çdo pasojë të mundshme dhe për të dhënë përditësime zyrtare.