Tërmet i fuqishëm në Guatemala, ja sa ishte magnituda

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 10:39
Bota

Një tërmet me magnitudë 5.9 ballë goditi rajonin bregdetar jugperëndimor të Guatemalës në orët e para të mëngjesit të dielën.

Ngjarja sizmike, e regjisttrua nga Instituti Gjeofizik i Shteteve të Bashkuara, afërsisht 101 kilometra në jug-jugperëndim të qytetit të Champerico, me një hipoqendër në një thellësi prej 9 kilometrash.

Sipas mediave lokale, aktualisht nuk ka raportime për dëme ose të lënduar.

Autoritetet po monitorojnë zonën për të vlerësuar çdo pasojë të mundshme dhe për të dhënë përditësime zyrtare.

 

 

