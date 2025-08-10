LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Rama: Lirimi i hapësirave dhe prishja e ndërtimeve pa leje nuk është sulm ndaj sipërmarrësve

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 09:47
Politikë

Rama: Lirimi i hapësirave dhe prishja e ndërtimeve pa leje nuk

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për ndërtimet pa leje në vend ku ka paralajmëruar se mbi 1 mijë të tilla do të shemben.

Rama: Për arsye se isha në listën e Tiranës, kam bërë një fushatë me shumë ndalesa në Tiranë. Dhe kam parë e konstatuar shumë gjëra. Kam parë dhe ngulfatjen e hapësirës së përbashkët.

Për këtë aryse kam angazhuar deputetët për tu rikhtyer të njerëzit. Dhe janë konstatuar 1000 e kusur pika që duhen çliruar. Nuk jemi në kushtet si më përpara. Nuk bëhet fjalë për ndërtime pa leje, mur llac e tulla, por bëhet fjalë për ndërtime të çmontueshme.

Në tërësi kemi pasur mirëkuptim. Nuk është sulm ndaj aktivitetit sipërmarrës. 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion