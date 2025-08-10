Rama: Lirimi i hapësirave dhe prishja e ndërtimeve pa leje nuk është sulm ndaj sipërmarrësve
Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për ndërtimet pa leje në vend ku ka paralajmëruar se mbi 1 mijë të tilla do të shemben.
Rama: Për arsye se isha në listën e Tiranës, kam bërë një fushatë me shumë ndalesa në Tiranë. Dhe kam parë e konstatuar shumë gjëra. Kam parë dhe ngulfatjen e hapësirës së përbashkët.
Për këtë aryse kam angazhuar deputetët për tu rikhtyer të njerëzit. Dhe janë konstatuar 1000 e kusur pika që duhen çliruar. Nuk jemi në kushtet si më përpara. Nuk bëhet fjalë për ndërtime pa leje, mur llac e tulla, por bëhet fjalë për ndërtime të çmontueshme.
Në tërësi kemi pasur mirëkuptim. Nuk është sulm ndaj aktivitetit sipërmarrës.