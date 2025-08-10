Sherr në liqenin e Ohrit, qytetarja kap mat të moshuarin që fotografonte vajzat nga pjesët intime në plazh
Një ngjarje e pazakontë është denoncuar në një plazh pranë liqenit të Ohrit, në Pogradec, ku një burrë i moshuar dyshohet se ka fotografuar dhe filmuar gra e vajza duke përdorur zmadhim për t’u fokusuar në zona intime të trupit të tyre. Sipas dëshmisë së një qytetareje, personi, i identifikuar si Gj.D, shtetas shqiptar me banim në Belgjikë, po pushonte në të njëjtin plazh dhe u kap duke filmuar nga ajo.
Në një video të siguruar prej saj, shihet momenti kur ajo i kërkon llogari, ndërsa i moshuari mohon akuzat. Denoncuesja tregon se i ka marrë telefonin dhe ka gjetur materiale fotografike e filmime që, sipas saj, ai i dërgonte miqve jashtë vendit përmes rrjeteve sociale, duke komunikuar në frëngjisht.
Rasti është raportuar menjëherë në polici. Sipas qytetares, shërbimet policore kanë mbërritur në vendngjarje brenda pak minutash, kanë shoqëruar të moshuarin në komisariat dhe kanë sekuestruar telefonin e tij për veprime të mëtejshme hetimore.
Ajo pretendon se në pajisje janë gjetur edhe materiale të tjera të ngjashme dhe se i dyshuari ka tentuar t’i fshinte para ndërhyrjes së policisë.
Aktualisht, ngjarja po hetohet për të verifikuar rrethanat dhe përmbajtjen e materialeve të sekuestruara.