LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarr në Tepelenë, flakët përhapen mes fshatrave Kodër dhe Lekël

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 11:02
Aktualitet

Zjarr në Tepelenë, flakët përhapen mes fshatrave Kodër

Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë zonën mes fshatrave Kodër dhe Lekël në Tepelenë. Flakët po avancojnë me shpejtësi drejt pjesës veriore të kullotave të fshatit, duke rrezikuar zonat përreth.

Forcat zjarrfikëse kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po luftojnë intensivisht për të izoluar zjarrin dhe për të ndaluar përhapjen e tij drejt banesave të afërta. Në ndihmë kanë shkuar edhe zjarrfikëse nga Gjirokastra për të përballuar situatën kritike.

Autoritetet apelojnë qytetarët për kujdes maksimal dhe bashkëpunim në rast se shohin rrezik apo zona me zjarre të reja. Situata mbetet nën monitorim të vazhdueshëm, ndërkohë që operacionet e fikjes po vijojnë pa ndërprerje.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion