LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Makina përplas këmbësorin në Fier, shoferi e dërgon vetë në spital

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 10:51
Aktualitet

Makina përplas këmbësorin në Fier, shoferi e dërgon

Një aksident rrugor ka ndodhur këtë mëngjes pranë shkollës industriale profesionale në Fier, ku një automjet ka përplasur një këmbësor.

Pas përplasjes, këmbësori ka pësuar lëndime dhe ka rënë në tokë. Drejtuesi i makinës, 38-vjeçari me iniciale J.K., e ka ndihmuar menjëherë, duke e dërguar vetë në spital për ndihmë mjekësore.

Më pas, shoferi është rikthyer në vendin e ngjarjes dhe është pyetur nga ekspertët e rrugës për dinamikën e aksidentit, ndërkohë që po kryhen hetime për shkaqet e saktë dhe rrethanat që çuan në këtë përplasje.

Aktualisht, gjendja e këmbësorit është në monitorim nga mjekët, ndërsa policia vazhdon punën për sqarimin e plotë të ngjarjes.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion