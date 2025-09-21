Zjarr i madh në pyjet e Baldushkut, digjen ullinj shekullorë
Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 09:40
Aktualitet
Një zjarr i madh ka përfshirë pyjet dhe ullishtet në zonën e Baldushkut, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në natyrë dhe në ekonominë lokale.
Flakët kanë kapluar ullinj shekullorë, të cilët kanë një vlerë të jashtëzakonshme historike dhe ekologjike, duke alarmuar banorët dhe komunitetin e zonës.
Përveç ullinjve, zjarri ka dëmtuar edhe bletaritë, duke ndikuar në punën e disa familjeve lokale që mbaheshin nga kjo aktivitet ekonomik.