Zjarr i madh në pyjet e Baldushkut, digjen ullinj shekullorë

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 09:40
Aktualitet

Zjarr i madh në pyjet e Baldushkut, digjen ullinj shekullorë

Një zjarr i madh ka përfshirë pyjet dhe ullishtet në zonën e Baldushkut, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në natyrë dhe në ekonominë lokale.

Flakët kanë kapluar ullinj shekullorë, të cilët kanë një vlerë të jashtëzakonshme historike dhe ekologjike, duke alarmuar banorët dhe komunitetin e zonës.

Përveç ullinjve, zjarri ka dëmtuar edhe bletaritë, duke ndikuar në punën e disa familjeve lokale që mbaheshin nga kjo aktivitet ekonomik.

