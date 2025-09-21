‘Vetëm pak minuta larg Hasit’, reportazh i ‘The Sun’: Fshati shqiptar që po zbrazet nga emigracioni
Një reportazh i gazetës britanike The Sun i ka kushtuar vëmendje fenomenit të emigracionit masiv nga Shqipëria, duke marrë shembull fshatin Golaj në veri të vendit, vetëm pak minuta larg qytetit të Hasit.
Nga një komunitet me rreth 4,000 banorë, thuajse 60% e të rinjve kanë braktisur vendlindjen për të shkuar në Britani të Madhe, ku kërkojnë një jetë më të mirë dhe punë të paguara më mirë.
Në fshat, mundësitë e punës mbeten të kufizuara në bujqësi me të ardhura minimale dhe disa kafene buzë rrugës, që mbijetojnë vetëm falë ndonjë turisti të rastësishëm. “Nuk ka më gangsterë këtu, se janë të gjithë në Angli”, i tha me ironi një banor vendas gazetës britanike.
Por fenomeni i emigracionit nuk ka kaluar pa pasoja.
Përveç shumicës së shqiptarëve që punojnë ndershëm dhe kontribuojnë me etikën e tyre të punës, një pjesë e vogël ka krijuar lidhje me grupet kriminale, duke i dhënë shqiptarëve një imazh problematik në sytë e opinionit publik britanik.
Sipas statistikave të vitit të kaluar nga Ministria britanike e Drejtësisë, një në çdo 50 shqiptarë në Britani ndodhej në burg.
Në reportazh përmenden edhe dy vëllezër nga Golaj, Isuf dhe Fation Dauti, të cilët u dëbuan nga Mbretëria e Bashkuar pas akuzave për pjesëmarrje në një rrjet të krimit të organizuar. Fillimisht ata punuan në ndërtim e pastrim, por më pas u vunë re për jetën luksoze që bënin, përtej të ardhurave të deklaruara.
Në vitin 2021, Agjencia Kombëtare e Krimeve (NCA) e konsideroi Fation Dautin si një “rrezik për sigurinë kombëtare”, duke e akuzuar për trafik droge, kontrabandë njerëzish dhe pastrim parash. Pas dëbimit të tij, rolin më aktiv në rrjet dyshohet se e mori i vëllai, Isufi.
Dy kushërinjtë e tyre, po nga Golaj, akuzohen se kanë qenë ndër organizatorët kryesorë të një grupi që kontrabandonte emigrantë të paligjshëm drejt Britanisë, përfshirë edhe fëmijë.
Çmimi për kalimin ishte deri në 13,000 paund për një vend në kabinën e shoferit dhe 8,000 paund për t’u futur në pjesën e pasme të kamionëve, shpesh në kushte çnjerëzore dhe me rrezik për jetën.
Emigracioni masiv po e zbraz Golajn dhe zona të tjera të Hasit, duke i kthyer në fshatra ku jetojnë kryesisht të moshuarit, ndërsa e ardhmja e të rinjve kërkohet përtej kufijve.