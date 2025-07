Detaje nga krimi në Pogradec/ Autori i dyshuar përdorues droge, vite më parë i kishte marrë viktimës 20 milionë lekë

Zbardhet dinamika e plotë e vrasjes së 52-vjeçares, Kozeta Teço, e cila u gjet pa shenja jete në banesën e saj mëngjesin e sotëm, rreth orës 06:00 të mëngjesit në një kohë kur shtëpia ishte përfshirë nga flakët.

Fillimisht u dyshua se kishte humbur jetën nga asfikësia, por më pas u zbuluan shenjat e thikës në qafë, duke nxjerrë në dritë të vërtetën. Kozeta Teço është vrarë nga i dashuri i saj, Ilirjan Selmani. Autori i dyshuar Ilirjan Selmani, i cili dyshohet se kishte lidhje intime me Kozeta Teçon, fillimisht e ka vrarë 52-vjeçaren, më pas ka fshirë gjakun duke pastruar vendin e krimit dhe në fund i ka vënë zjarrin ambienteve të shtëpisë.

I riu ka ndezur disa vatra zjarri në banesë për të humbur gjurmët. Por krimi nuk ishte perfekt, ai u kap nga kamerat e sigurisë duke hedhur diçka në koshin e mbeturinave aty pranë. Brenda koshave nuk kishte gjë tjetër veç peshqirëve dhe kartopecetave me gjakun e viktimës. Ato ishin përdorur Ilirjan Selmani për të zhdukur provat dhe për të pastruar vendin e ngjarjes.

Tashmë, autori i cili ka pasur një lidhje intime 8-vjeçare me viktimën është shoqëruar dhe po merret në pyetje për të zbardhur motivin që shtyu të riun nga Pogradeci të vriste partneren e tij. Për autorin dihet se ai punonte herë pas here në ndërtim apo në Greqi, rezulton gjithashtu të ketë qenë përdorues i lëndëve narkotike.

Po ashtu, është zbuluar se 37-vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe përfitonte pagesë invaliditeti për shkak të gjendjes së tij. Teço, në biseda me persona të afërt, kishte pohuar se Selmani i kishte marrë rreth 20 milionë lekë në total gjatë viteve të lidhjes.

Paratë, sipas saj, i vinin nga motrat që jetonin në Greqi dhe Tiranë. Madje kjo e fundit e kishte vizituar disa orë para se e motra të vritej dhe ishte kthyer për në Tiranë. Se çfarë kanë diskutuar me njëra-tjetrën, ende nuk dihet. Ndërkohë, teksa e kishte vrarë, Selmani është takuar me disa të njohur të tij, të cilëve u ka pohuar se kishte vendosur të ndahej nga Kozeta me pretendimin se ajo kishte krijuar një lidhje tjetër.

Por e gjitha ishte një alibi që nuk e shpëtoi dot nga prangat.