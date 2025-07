Gushti sjell të papritura dhe paqëndrueshmëri në familje dhe punë! Ja shenjat e horoskopit që do përballen me vështirësi

Nëse jeni Peshore, Dash, Gaforre, Bricjap, Virgjëreshë, Peshq, Binjak apo Shigjetar, ose keni Ascendentin në njërën prej tyre, përgatituni për një muaj me tensione dhe paqëndrueshmëri, sidomos në marrëdhënie, punë dhe çështje familjare.

Marsin në Peshore (nga 7 gushti) dhe përplasjet e tij me planetët e mëdhenj do t’i bëjnë ditët 8–10 gusht veçanërisht të vështira: mund të ndiheni të acaruar, të mbingarkuar emocionalisht apo në konflikte me të tjerët.

Hëna e Re më 23 gusht në Virgjëreshë sjell ndryshime të papritura në rutinën tuaj, në komunikim, udhëtime ose në jetën profesionale dhe mund të prekë edhe shëndetin tuaj apo të një të afërmi.

Këshilla: Ruani qetësinë, mos u nxitoni me vendime të mëdha dhe mos e shtyni veten drejt përplasjes. Durimi do të jetë aleati juaj më i mirë këtë gusht.