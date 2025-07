Zbardhet krimi në Pogradec/ 52-vjeçarja u mbyt dhe u godit me thikë, ja si u identifikua autori nga gjurmët që la pas

Zbulohen detaje të rënda nga vrasja makabre që tronditi Pogradecin dy ditë më parë. Viktima, Kozeta Teço, 52 vjeçe, u gjet pa jetë në banesën e saj, e cila ishte përfshirë nga flakët. Por zjarri nuk ishte aksident: hetimet zbuluan se ajo ishte vrarë brutalisht para se të digjej shtëpia.

Autori i dyshuar është Ilirjan Selmani, i cili kishte një lidhje intime me viktimën. Sipas hetimeve të deritanishme, Selmani dyshohet se fillimisht e ka mbytur 52-vjeçaren dhe më pas e ka goditur me thikë. Pasi kreu vrasjen, ai tentoi të zhdukte çdo provë që mund ta lidhte me ngjarjen.

Burime nga grupi hetimor konfirmojnë se Selmani ka përdorur peshqirë dhe kartpeceta për të pastruar gjurmët e gjakut në vendin e ngjarjes. Këto sende u gjetën më pas në koshin e mbeturinave pranë pallatit ku jetonte viktima. Më pas, ai ka ndezur disa vatra zjarri në banesë, për të simuluar një aksident dhe për të zhdukur gjurmët e krimit.

Pikërisht këto lëvizje, bashkë me pamjet e kamerave të sigurisë së bizneseve përreth, çuan në identifikimin dhe shoqërimin e Selmanit nga policia. Ai është dërguar në vendin e ngjarjes për veprime hetimore dhe, ndonëse mohon përfshirjen, provat kundër tij janë në rritje.

Policia vijon hetimet për të zbardhur plotësisht motivet dhe rrethanat e krimit, ndërsa pritet që ndaj autorit të ngrihet akuza për vrasje me paramendim dhe shkatërrim të provave.