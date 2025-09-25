LEXO PA REKLAMA!

"Tentoi të më përdhunonte"! Zbardhet dëshmia e autorit të vrasjes së 51-vjeçarit në Durrës: Mora thikën dhe…

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 12:38
Aktualitet

"Tentoi të më përdhunonte"! Zbardhet dëshmia e

Autori i vrasjes së Valbon Beqirit në Durrës, Teilor Tivari ka dhënë dëshminë e tij përpara oficerëve të policisë.


Tivari është shprehur se 51-vjeçari Beqiri ka tentuar ta përdhunojë. “51-vjeçari tentoi të më përdhunonte. Tentova të mbrohesha, ai ishte më i fuqishëm se unë, i shpëtova, mora thikën e bukës dhe e qëllova”, ka thënë ai.

Dëshmia e autorit:

Tejlor Tivari, autori i ngjarjes.

Me 51-vjecarin njiheshim, ishim miq. Më thirri në banesën e tij dhe shkova për të pirë një gotë birrë. Pas bisedës 51-vjeçari tentoi të në përdhunonte. Tentova të mbrohesha, ai ishte më i fuqishëm se unë, i shpëtova, mora thikën e bukës dhe e qëllova.


U përleshëm me njëri-tjetrin sepse nuk më lejonte të largohesha. Jam larguar i tronditur nga vendi i ngjarjes, nuk e mendoja se ai do të vdiste.

