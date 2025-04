Vranë shqiptarin në Angli, Gjykata e Londrës jep vendimin për anëtarët e grupit! Ja sa vite burg dënohen!

Muhammad Saqib Khan, 24 vjeç, është dënuar me burgim të përjetshëm nga një gjykatë britanike për rolin e tij në vrasjen e 26-vjeçarit Anselam Senaj në Londër.

Senaj u godit me thikë teksa ishte ulur në pjesën e pasme të një taksie në lagjen Neuham më 11 nëntor 2022. Sulmi, i cili ndodhi pasi taksia u fut në qoshe nga një automjet i vjedhur dhe në të cilin persona të maskuar sulmuan viktimën, sipas policisë lidhet me një konflikt brenda botës së drogës. Senaj ndërroi jetë në vend, ndërsa pamjet tronditëse tregonin taksistin duke dalë i qetë gjatë sulmit; Roli i tij i saktë është ende nën hetim.

Pas vrasjes, Khan iku në Amsterdam, ku u arrestua nga policia holandeze më 4 dhjetor 2022. Ai u ekstradua në Mbretërinë e Bashkuar në fillim të vitit 2023 për t’u përballur me gjyqin. Përveç Khanit, u dënuan edhe Muhamed Samiyul Miah, Ibrahim Naim dhe Zain Ali; Miah u dënua gjithashtu me burgim të përjetshëm, Ali me 14 vjet dhe Naim me 10.5 vjet burg.

Sipas Shërbimit të Prokurorisë së Kurorës Britanike, ishte një atentat i planifikuar dhe i pamëshirshëm, me prova mjekoligjore si shenjat e veshjeve dhe të dhënat e telefonit që konfirmojnë përfshirjen e katër të dyshuarve. Detektivi Brett Hagen e quajti vrasjen “brutale dhe gjakftohtë” dhe theksoi se Senaj nuk kishte asnjë shans për të mbrojtur veten. Ai vlerësoi bashkëpunimin e shpejtë ndërkombëtar midis autoriteteve britanike dhe holandeze që çoi në arrestimin e Khan.

Sipas Hagen, ky rast nënvizon rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar në luftën kundër krimit të organizuar.