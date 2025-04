Giorgia Meloni përballë Trump: Do të kemi një marrëveshje tregtare Evropë-SHBA! Stop tarifave hakmarrëse!

Presidenti i SHBA Donald Trump thotë se do të ketë "100%" një marrëveshje tarifore me BE-në, ndërsa ai pret kryeministren italiane Giorgia Meloni në Shtëpinë e Bardhë.

Dyshja pritet të diskutojnë një sërë çështjesh, duke përfshirë tensionet tregtare me bllokun Meloni është lideri i parë evropian që viziton Uashingtonin që kur Trump solli tarifa 20% në BE në fillim të këtij muaji.

Tarifa tashmë është ndërprerë për 90 ditë, duke i dhënë BE-së dhe SHBA-së një shans për të negociuar.

"Do të kemi shumë pak problem për të bërë një marrëveshje me Evropën apo këdo tjetër, sepse ne kemi diçka që të gjithë duan. E dini se çfarë do të thotë kjo? Do të kemi shumë pak probleme", tha Trump.

Kur u pyet nëse BE do të rifillojë tarifat hakmarrëse nëse nuk arrihet marrëveshje, Meloni thotë se është e bindur se do të ketë një marrëveshje mes SHBA-së dhe Evropës".

Ajo shton se qëllimi i saj për këtë vizitë është të punojë drejt kësaj dhe të ftojë Trumpin në Itali, ku shpreson të organizojë një takim mes Trump dhe Evropës.

"Mendoj se mënyra më e mirë është që ne thjesht të flasim sinqerisht për nevojat që secili prej nesh ka dhe të gjejmë veten në mes," thotë ajo.