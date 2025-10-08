VKM/ Qeveria shkarkon prefektin e Fierit dhe atë të Vlorës, ja kush i zëvendëson
Në mbledhjen e sotme, Këshilli i Ministrave vendosi për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut Fier dhe prefektit të Qarkut Vlorë.
Në mbledhjen e sotme, Këshilli i Ministrave ka vendosur për shkarkimin nga detyra të prefektit të Qarkut Fier, Arben Çuko.
Çuko do të zëvendësohet në këtë detyrë nga Anduel Xhindi.
Po ashtu, qeveria liroi nga detyra edhe prefektin e Qarkut Vlorë, Plator Nesturi, duke e zëvendësuar me Evis Allushin, më herët kandidate për deputete e Partisë Socialiste.
V E N D I M PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË FIERIT
Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Z. Arben Çuko, prefekt i Qarkut të Fierit, lirohet nga kjo detyrë.
2. Z. Anduel Xhindi emërohet prefekt i Qarkut të Fierit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
V E N D I M PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË VLORËS
Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Z. Plator Nesturi, prefekt i Qarkut të Vlorës, lirohet nga kjo detyrë.
2. Znj. Evis Allushi emërohet prefekt i Qarkut të Vlorës.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA