"Vjen një moment që duhet të ndalesh"/ Stresi rrëfehet pa dorashka pas daljes nga BBVK

Reperi i njohur Stresi nuk rresht së befasuari me deklaratat e tij.Pas eksperiencës së tij si konkurrent në Big Brother Vip Kosova, ai ka rrëmbyer vëmendjen e publikut me një rrëfim tepër emocional.

Gjatë transmetimit të spektakti të mbrëmshëm ai deklaroi se edhe pse nuk e ftoi garën, nga kjo eksperiencë ka fituar gjëra më të rëndësishme.

Stresi tregoi se gjatë qëndrimit të tij 90 ditor në BBV, ka lënë duhanin dhe alkoolin të cilat dëmtonin shëndetin e tij.

“Nuk e kam pasur të lehtë as unë. Nga data 5 dhjetor lashë duhanin, lashë alkoolin, lashë çdo gjë që trupit tim i bënte dëm.

Nuk e kam shprehur dhe nuk do ta shpreh i kam lënë vetëm për arsyet e mia personale që në radhë të parë do t’i lë për veten, për atë njeri që më rriti me shumë mundime, për atë njeri që do të më shoh burrë në vetvete, një djalë të vendosur, ia doli.

I lutem Zotit që kështu të vazhdoj përpara sepse vjen një moment që duhet të ndalesh”, u shpreh 36-vjeçari.

Pyetjes se nëse e kishte të vështirë të jetonte i mbyllur, reperi i’u përgjigj: “Jashtë nuk do të kisha më të lehtë t’i lija.

Po të mos vija jashtë do të vazhdoja njëjtë. Unë kurrë nuk kam dashur të nxjerr veten në një pozitë të keqe në Big Brother VIP Kosova, por këtu e kam provuar veten me një vend të tillë ku duhet ta shtosh duhanin apo të pish prej mërzisë. Nuk ka qenë aspak e lehtë”.