VIDEO/ Rrëmbyen dhe i grabitën 64 mijë euro çiftit italian nëpërmjet gjobitjes, arrestohen dy shqiptarët e dyshuar
Rrëmbyen dhe gjobitën nën kërcënim për grabitjen e një shume prej 64 mijë eurosh çiftin italian dy vite më parë, arrestohen 2 shqiptarët e dyshuar në Itali.
Operacioni është kryer mëngjesin e së shtunës, (25 tetor), në komunat e Casertës dhe Paretes, kur efektivët e Kompanisë së Karabinierëve të Santa Maria kanë ekzekutuar një urdhër për zbatimin e masave paraprake në burg, të lëshuar gjykata, me kërkesë të Prokurorisë.
Sulmi ka dyshime se ka ardhur edhe për shkaqe konkurrencë, por nuk jepen detaje të hollësishme.
“Kjo masë paraprake është kulmi i një përpjekjeje komplekse hetimore të koordinuar nga kjo Prokurori dhe të kryer nga Departamenti i Karabinierëve i lartpërmendur nga nëntori 2023 deri në qershor 2025. Kjo përpjekje, duke përfshirë hetimet teknike dhe mbledhjen e deklaratave të viktimave, ka lejuar identifikimin e personave përgjegjës për një rrëmbim me qëllim grabitjeje të kryer më 28 nëntor 2023, në Macerata, Campania, brenda shtëpisë së një çifti italian”, thanë autoritetet policore për mediat.
Viktimat u kërcënuan, iu vu gojën dhe u kanosën me armë, me qëllim që t’u vidhnin paratë dhe bizhuteritë e arit, me një vlerë totale prej afërsisht 64,000 eurosh.
Gjykatësi hetues, duke rënë dakord me argumentin e prokurorisë, si në dritën e provave serioze të fajit ashtu edhe në kërkesat paraprake, urdhëroi masën paraprake personale të paraburgimit për të dy të dyshuarit.
Policia tha se pas dy vitesh hetime, arriti të kryqëzonte provat e gjetura, që çuan tek dy shqiptarët e dyshuar, teksa po hetohet nëse kanë kryer krime të tjera të ngjashme.