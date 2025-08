Vetëplagoset aksidentalisht me armë gjahu në Bolenë, 46-vjeçari jashtë rrezikut për jetën

Një ngjarje e rëndë është regjistruar më 4 gusht në fshatin Bolenë të Vlorës, ku një 46-vjeçar dyshohet se është vetëplagosur aksidentalisht me armën e gjahut të llojit “çifte”. Burimet zyrtare bëjnë me dije se arma ishte në pronësi të tij me leje të rregullt.

Sipas njoftimit të Policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:00 në stanin e viktimës. 46-vjeçari është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Specialistët e Hetimit të Krimeve në Komisariatin e Policisë Himarë po vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.