Vendimi/ Vdekja e Doriana Hakës, pas 11 vitesh prokuroria e Apelit shpall pretencën për mjekët

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 18:15
Aktualitet

Vendimi/ Vdekja e Doriana Hakës, pas 11 vitesh prokuroria e Apelit shpall

Prokuroria e Apelit shpalli pretencën për dy mjekët Petrit Rexhepi dhe Elona Burba, të akuzuar lidhur me rastin e vdekjes së Doriana Hakës bashkëshortes së ish-portierit të Partizanit Alban Hoxha, nëntorin e 2014 dy javë pasi solli në jetë fëmijën e saj të parë.

Për Petrit Rexhepin, mjek gjinekolog u kërkua dënimi me 9 muaj burgim, por për shkak të moshës mbi 70 vjec u kërkua pezullimi i ekzekutimit të vendimit dhe vënia në shërbim prove për një periudhë prej 18 muajsh.

Gjatë kësaj kohe Rexhepi duhet të mbajë kontakte me shërbimin e provës dhe të mos kryejë asnjë vepër penale. Prokuroria kërkoi që Rexhepit ti pezullohet licenca për 5 vite, duke mos patur mundësi të ushtrojë profesionin.

Për reanimatoren Elona Burba u kërkua dënimi me 1 vit burg, si dhe heqja e licencës për 5 vite.

Me 10 nëntor kur edhe është caktuar seanca e radhës, mjekët do të  paraqesin argumentat e tyre të mbrojtjes dhe pas më shumë se një dekade sorollatjesh në dyert e drejtësisë shqiptare prindërit e Doriana Hakës do të mësojnë edhe verdiktin  e drejtësisë. Familja e të ndjerës akuzon mjekët si përgjegjës për humbjen e jetës së Dorianës.

