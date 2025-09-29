Veliaj ankimoi shkarkimin si kryebashkiak, caktohet gjyqtarja në Kushtetuese
Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 12:53
Aktualitet
Erion Veliaj, i shkarkuar më 25 shtator nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, ka ankimuar vendimin në Gjykatën Kushtetuese.
Gjyqtarja relatore për shqyrtimin e ankimimit të kryebashkiakut të shkarkuar të Tiranës, Erion Veliaj, në Gjykatën Kushtetuese, është caktuar Sonila Bejtja.
Në këtë ankim, Erion Veliaj ka kundërshtuar në Kushtetuese vendimin për shkarkim të marrë nga Këshilli i Ministrave dhe propozimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës.
Veliaj e ka cilësuar vendimin si të paligjshëm dhe anti-kushtetues.