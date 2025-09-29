LEXO PA REKLAMA!

Shtyhet gjyqi për dosjen “Partizani”, zbardhet arsyeja

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 12:33
Aktualitet

Shtyhet gjyqi për dosjen “Partizani”, zbardhet arsyeja

Seanca për dosjen “Partizani” është shtyrë për shkak se prokurori Arben Kraja kërkoi kohë për të mbajtur qendrimin e tij lidhur me kërkesat e avokatëve të të pandehurve.

Mësohet se seanca është shtyrë për më datë 13 tetor.

Të pranishëm në seancë ishin Jamarbër Malltezi dhe Xhimi Begeja, ndërsa Berisha dhe të pandehurit e tjerë  u përfaqësuan nga avokatët e tyre.

Mësohet se avokati i Fatmir Bektashit, Sokol Hazizaj kërkoi pavlefshmëri të akteve hetimore, shpalljen e  pavlefshëmirsë se procesverbalit të sekuestrimit të kompjuterit të shoqerisë.

