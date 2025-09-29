Shtyhet gjyqi për dosjen “Partizani”, zbardhet arsyeja
Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 12:33
Seanca për dosjen “Partizani” është shtyrë për shkak se prokurori Arben Kraja kërkoi kohë për të mbajtur qendrimin e tij lidhur me kërkesat e avokatëve të të pandehurve.
Mësohet se seanca është shtyrë për më datë 13 tetor.
Të pranishëm në seancë ishin Jamarbër Malltezi dhe Xhimi Begeja, ndërsa Berisha dhe të pandehurit e tjerë u përfaqësuan nga avokatët e tyre.
Mësohet se avokati i Fatmir Bektashit, Sokol Hazizaj kërkoi pavlefshmëri të akteve hetimore, shpalljen e pavlefshëmirsë se procesverbalit të sekuestrimit të kompjuterit të shoqerisë.