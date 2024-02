U kapën brenda shtëpisë së barit në Angli, dy shqiptarët e dënuar: Kishim borxhe për të larë

Dy shqiptarë janë vënë në pranga në Britani. Mësohet se dy të arrestuarit kishin shpresuar të kërkonin azil në Mbretërinë e Bashkuar por më pas ishin marrë me trafikimin e lëndëve narkorike në Sheffield ku sipas tyre kjo ka ndidhur për të shkyer borxhet. Të arrestuarit janë 25-vjeçari Damiano Behari dhe 27-vjeçari, Eneo Guri të cilët u gjetën duke jetuar brenda një fabrike në Collëall Stree në Darnall pasi policia preu grilat në pjesën e përparme të magazinës mëngjesin e 5 dhjetorit 2023.

Prokurorja Stephanie Hollis i tha gjykatës së Sheffield Croën më 20 shkurt se dy të pandehurit kishin tentuar të iknin përpara se të arrestoheshin nga oficerët në vendngjarje. Në secilën prej tyre u gjetën gjithsej 475 funte dhe tre telefona celularë. Gjithsej 600 bimë gjendeshin brenda ambienteve ku rrinin shqipatarët disa prej të cilave arrinin deri në 91 cm lartësi. Impiantet u vlerësuan të vlejnë midis 252,000 dhe 350,000 £.

Avokati i Damiono Beharit tha se klienti i tij ishte larguar nga Shqipëria pasi kishte 50,000 euro borxh për trajtimin mjekësor për familjen e tij të sëmurë. Pasi mbërriti në Britaninë e Madhe në pjesën e pasme të një kamioni, Damiano kishte nisur një lidhje false me një vajzë në Instagram.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por kur Damiano e takoi atë kuptoi se ishte futur në kurth. Ku me pas ai u mor me trafikimin e drogës. Duke mbrojtur Eneon, avokati Tim Gaubert tha se klienti i tij kishte shkuar në Britaninë e Madhe nga Shqipëria me një varkë, duke marrë borxhe për të arritur.