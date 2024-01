‘Tërbohen’ flakët në Dukat të Ri, afër vatrave ka banesa! Ushtria ‘zbarkon’ në terren

Situata e zjarreve në Vlorë vijon të jetë problematike dhe shumë e rrezikshme për banorët e fshatit Dukat i Ri, të cilët kanë banesat e tyre afër vatrave të zjarreve.

Gjatë natës punonjës të zonave të mbrojtura kanë qëndruar në malin e Karaburunit për të mbajtur nën kontroll zjarret.

Mëngjesin e sotëm ushtria ka ‘zbarkuar’ në Dukat të Ri për t’u ardhur në ndihmë FA dhe zjarrfikësve, të cilët janë në luftë me flakët prej shumë ditësh.

Banorët e zonës kanë qene ne gatishmëri, ndërkohë që zjarri i ndihmuar dhe nga era që fryn nga veriu po i drejtohet Llogorasë dhe po e bën edhe më të vështirë situatën.

Në fshat ka mbërritur edhe kreu i Emergjencave Civile, Haki Çako, i cili ka kërkuar që të gjitha forcat si ato të ushtrisë edhe ato vullnetare të bëjnë një kordon, të hapin një kanal, që nuk do të lejojë depërtimin e zjarrit më tej.

“Për të prevaluar çdo lloj mase, pjesa tjetër e ushtarëve, pjesa tjetër vullnetare apo çfarëdo qoftë duhet të bëjnë kordon larg zjarrit. Do punuar njëri pas tjetrit me kazmë, me lopatë, me sopat, me motosharrë. Duhet krijuar kordoni që zjarri të mos depërtojë më këtej. Pjesa tjetër më sipër duhet të punojë me të njëjtin parim, me parimin e tokës së djegur, nuk ka formë tjetër”, tha Çako.