Tentuan të vidhnin karburant dhe pajisje në firmë ndërtimi, arrestohen dy vëllezërit në Lushnjë

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 13:03
Aktualitet

Tentuan të vidhnin karburant dhe pajisje në firmë ndërtimi,

Një ndërhyrje e shërbimeve të Policisë në Lushnjë parandaloi një vjedhje në një firmë ndërtimi gjatë natës. Dy vëllezër, G.C., 54 vjeç, dhe J.C., 40 vjeç, u kapën në flagrancë teksa tentonin të vidhnin karburant dhe pajisje në ambientet e firmës.

Patrulla e Përgjithshme ndërhyri menjëherë pas konstatimit të dyshimit për vjedhje në lagjen “18 Tetori”, duke arrestuar autorët e dyshuar. Materialet procedurale u referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprime të mëtejshme ligjore.

Njoftimi i Policisë:

Lushnjë/ Ndërhyrja e shërbimeve të Policisë parandalon vjedhjen në një firmë ndërtimi, gjatë natës.

Vihen në pranga 2 vëllezër që u kapën në flagrancë nga shërbimet e Policisë, në ambientet e firmës, gjatë tentativës për vjedhje. Shërbimet e Patrullës së Përgjithshme, mbrëmjen e djeshme, gjatë patrullimit në territor, në lagjen “18 Tetori”, kanë konstatuar 2 shtetas që po tentonin të vidhnin karburant dhe pajisje, në ambientet e një firme ndërtimi.

Shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë menjëherë dhe kanë arrestuar autorët e dyshuar, shtetasit G. C., 54 vjeç dhe J. C., 40 vjeç, banues në Lushnjë (vëllezër).

