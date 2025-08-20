LEXO PA REKLAMA!

Kultivuan 351 bimë kanabisi në parcela, dy të arrestuar në Vaun e Dejës

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 12:13
Aktualitet

Kultivuan 351 bimë kanabisi në parcela, dy të arrestuar në

Një tjetër parcelë droge është zbuluar në malësinë e Vaut të Dejës nga kontrollet policore nga toka dhe ajri me dronë, ndërsa janë vënë në pranga edhe 2 persona të dyshuar për ngjarjen.

Aksioni i koduar “Koordinata” u finalizua sot me arrestimin nga Policia e Shkodrës të të dyshuarve Sokol Uci dhe Gjon Gjeka.
Ata akuzohen se kishin kultivuar 351 bimë narkotike, në fshatin Fshati i Ri dhe kapja u bë në flagrancë, brenda në parcelë.

“Në vijim të veprimeve hetimore dhe operacionale të kryera në kuadër të operacionit policor antikanabis, të koduar “Koordinata”, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Vau i Dejës kapën në flagrancë dhe arrestuan shtetasit S. U., 45 vjeç, banues në Durrës, dhe Gj. Gj., 30 vjeç, banues në fshatin Mali Kolaj”, bëri me dije policia.

Nga hetimet e kryera me metoda proaktive dyshohet se këta shtetas kanë kultivuar 351 bimë narkotike, në 2 parcela, në fshatin Fshat i Ri. Bimët narkotike u asgjësuan me anë të djegies.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.

