Mbushi oborrin e shtëpisë me kanabis, 32-vjeçari në Kurbin prangoset duke i vaditur bimët

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 12:43
Aktualitet

Mbushi oborrin e shtëpisë me kanabis, 32-vjeçari në Kurbin

Policia vendore e Kurbinit finalizoi aksionin e koduar “Koordinata” në Kodër-Shullaz, ku kapën në flagrancë Hajdar Lamën, 32 vjeç, teksa kujdesej për një parcelë kanabisi në oborrin e banesës së tij.

Parcelën e kultivuar e zbuloi një dron i Policisë, ndërsa 32-vjeçari u arrestua menjëherë për kultivim të lëndëve narkotike. Operacioni tregon angazhimin e autoriteteve për parandalimin e kultivimeve të paligjshme, edhe kur ato ndodhen brenda hapësirave private.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin, si rezultat i kontrolleve që po kryejnë në kuadër të planit operacional “Koordinata”, duke përdorur dhe dronë, goditën një rast të kultivimit të bimëve narkotike, në fshatin Kodër Shullaz. Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë kapën në flagrancë dhe arrestuan shtetasin H. L., 32 vjeç, banues në Kurbin, i cili po kujdesej për bimët narkotike që kishte kultivuar në oborrin e banesës”, njofton policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.

