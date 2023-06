"Të qarat e fëmijës alarmuan fqinjët”/ Pranga shqiptares në Greqi: La vetëm në shtëpi foshnjën 1 vjeç

Një 37-vjeçare shqiptare është arrestuar në Selanik, pasi ka lënë vetëm në shtëpi fëmijën e saj një vjeç.

Sipas informacioneve, ngjarja ka ndodhur në orën 11 të mëngjesit të së martës, në një banesë në qendër të qytetit. Policia dyshohet se u lajmërua nga fqinjët të cilët dëgjuan fëmijën duke qarë dhe u shqetësuan.

Oficerët e policisë janë nxituar drejt shtëpisë dhe pas kontrolleve kanë vënë në pranga nënën 37-vjeçare me origjinë nga Shqipëria, e cila do të dërgohet pranë organeve gjyqësore kompetente me akuzën se ka venë në rrezik jetën e të miturit.