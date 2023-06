“Donte ta ndëshkonte”/ Shqiptarja vrau të bijën 4-vjeçare në Gjermani, gazetarja: E lau me ujë 55 gradë

Një 25-vjeçare shqiptare është dënuar me burgim të përjetshëm në Gjermani. E reja akuzohet për vrasjen e vajzës së saj 4-vjeçare, pasi e lau me ujë të nxehtë dhe e la të vuajë për 12 ditë pa e dërguar në spital, deri sa vdiq.

Gazetarja Mimoza Çika në një lidhje Skype me “Shqipëria LIVE”, zbuloi detaje të reja, ndërsa tha se nëna e ka larë me ujë 55 gradë duke i shkaktuar djegie të mëdha në trup. Ajo shtoi se 31-vjeçarja kishte dhe dy fëmijë të tjerë, ndërsa babai i fëmijëve nuk ishte me ta.

"Vajza 4-vjeçare është larë me ujë 55 gradë për ta ndëshkuar sepse kisthe ndotur pelenat dhe që të mos e përsëriste më gabimin. Gruaja ka pasur shumë borxhe dhe ka thënë që skishte para prandaj nuk e ka çuar në spital.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Por gjithsesi, ka ambulanca që e kurojnë falas. Gruaja jetonte me 3 fmëijë të vegjël. Fëmijët kanë pasur kujdesin e një djali 17-vjeçar, i cili dyshohet se ëhstë bashkëpunëtor pasi mudn të ketë pasur dijeni.

Ai jetonte në qytet tjetër. Babai nuk jetonte me ta, jetonte në vend tjetër. Mamaja i ka pasur të gjitha kushtet për ta fshehur rastin.”- tha gazetarja.